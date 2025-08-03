Удар по Николаеву: появились фото

На месте попадания разрушены частные дома. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Пожарные ликвидируют пожар на месте удара.

Российские войска вечером в субботу, 2 августа, нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города, есть пострадавшие. ГСЧС Украины опубликовала кадры с последствиями попадания.

Отмечается, что в результате обстрела были разрушены частные дома, повреждены жилища мирных жителей.

Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в настоящее время три человека госпитализированы. Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что попадание произошло в Корабельном районе. В результате удара некоторые частные здания сложились, в других выбиты окна и двери.

Также вечером в субботу российская армия ударила управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Жителей района Корабель призывают эвакуироваться.

