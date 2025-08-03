Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Удар по Николаеву: появились фото

На месте попадания разрушены частные дома. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Пожарные ликвидируют пожар на месте удара.
Удар по Николаеву: появились фото

Российские войска вечером в субботу, 2 августа, нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города, есть пострадавшие. ГСЧС Украины опубликовала кадры с последствиями попадания.

Отмечается, что в результате обстрела были разрушены частные дома, повреждены жилища мирных жителей.

Продолжаются аварийно-спасательные работы. Пожарные ликвидируют пожар на месте удара. 

Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в настоящее время три человека госпитализированы. Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Cмотрите фотогалерею: Удар по Николаеву: появились фото

Ранее сообщалось, что попадание произошло в Корабельном районе. В результате удара некоторые частные здания сложились, в других выбиты окна и двери.

Также вечером в субботу российская армия ударила управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне.  Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Жителей района Корабель призывают эвакуироваться.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK