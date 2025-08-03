Правительство упростило восстановление жилья в Украине

Теперь основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Также ускорят выплаты по программе "еВосстановление".

Правительство Украины упростило процедуры восстановления жилья после массированного обстрела Киева. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабмина в субботу, 2 августа сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По её словам, после очередного обстрела Киева правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет громадам быстрее восстанавливать повреждённое жильё. В частности, многоквартирные дома и общежития.

"Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество - на местах", - говорится в сообщении.

Премьер уточнила, что восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Кроме того, есть решение ускорить выплаты по программе "еВосстановление".

"Отдельно в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чьё жильё повреждено, компенсация расходов за временное проживание - до момента завершения ремонта или получения нового жилья", - информирует глава Кабмина.

Свириденко добавила, что такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению громады.

Напомним, в ночь на 31 июля россияне совершили массированную атаку на Киев дронами и ракетами. В Святошинском районе был разрушен подъезд девятиэтажки. В целом в тот день погиб 31 человек, среди которых 5 детей. Ещё 159 человек пострадали, в том числе 16 детей. Повреждено не менее 100 зданий, среди которых школы, детские сады, больницы, университет.

Компенсации за разрушенное жильё: могут ли получить их переселенцы

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp