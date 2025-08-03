МАГАТЭ сообщает о взрывах в районе ЗАЭС

Наблюдатели зафиксировали взрывы и видели дым из соседнего с ЗАЭС района, где, по словам генерального директора станции, был обстрелян один из вспомогательных объектов.

На оккупированной Запорожской АЭС в субботу, 2 августа, слышали взрывы, после которых наблюдался дым. Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он отметил, что его команда зафиксировала взрывы и видела дым из соседнего района ЗАЭС, где, по словам генерального директора станции, сегодня был обстрелян один из вспомогательных объектов.

По данным ЗАЭС, объект был обстрелян артиллерией и атакован беспилотниками с 9:00 утра - примерно в то же время, когда команда МАГАТЭ услышала звуки боевых действий.

Указанный объект расположен в 1200 метрах от периметра станции. Во второй половине дня представители МАГАТЭ всё ещё видели дым из этого направления.

"Любая атака вблизи атомной электростанции - независимо от предполагаемой цели - создаёт потенциальные риски как для ядерной безопасности, так и её необходимо избегать. Я ещё раз призываю к максимальному военному сдерживанию вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", - говорится в заявлении.

Инцидент стал очередным в ряде подобных событий за последние недели и месяцы, что, как подчёркивает организация, свидетельствует о росте рисков для ядерной безопасности в условиях вооружённого конфликта.

Напомним, в середине июля возле Запорожской АЭС заметили сильное задымление. Оккупационная власть сообщала о массовом отключении электроэнергии.

А 4 июля на Запорожской АЭС произошёл блэкаут, потому что россияне ударили по линии электропередач, соединяющей атомную электростанцию с объединённой энергосистемой Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp