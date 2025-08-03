В Харькове дрон попал в складское здание рядом с жилой застройкой, а в Чугуеве БПЛА атаковал частный сектор.

В ночь на воскресенье, 3 августа, российские войска нанесли удары беспилотниками по Харькову, Чугуеву и Балаклее. Сообщается о разрушениях и пожарах.

"Взрывы прогремели в г. Чугуев и г. Балаклея. В результате вражеских ударов загорелись частные дома. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила об острой реакции на стресс у трёх женщин в результате ударов.

"Только что один из микрорайонов города с частной застройкой подвергся ударам врага.

Выбиты стекла, повреждено остекление окон и крыши. Есть 3 пострадавшие женщины - острая реакция на стресс. В настоящее время работают экстренные службы", - написала она.

Cмотрите фотогалерею: РФ нанесла удар дронами по Харькову и области

В Балаклее один человек пострадал в результате попадания БПЛА по частному домовладению, сообщил начальник МВА Виталий Карабанов.

Перед этим взрыв от попадания БПЛА прогремел в Шевченковском районе Харькова.

По словам мэра Игоря Терехова, удар пришёлся по складскому зданию возле жилой застройки. Обошлось без пострадавших.

Ещё один "шахед" упал в лесополосе без детонации.

Также этой ночью враг нанес ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела были разрушены частные дома, есть пострадавшие. А вечером в субботу российская армия ударила управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне.

