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ГСЧС предлагает усилить пожарную безопасность больниц
ГСЧС Украины предлагает ряд дополнительных комплексных мер для усиления противопожарного состояния больниц. Об этом на выездном совещании по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром в Косовской центральной районной больнице, заявил и.о. главы ГСЧС Сергей Крук.
В частности, ГСЧС предлагает усилить контроль над эксплуатацией медицинского оборудования медперсоналом, проверить медицинское оборудование.
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Кроме того, предлагается на новогодние праздники увеличить количество обслуживающего медперсонала, провести их дополнительную подготовку к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, и направить средства на финансирование мер по устранению нарушений в сфере пожарной и техногенной безопасности.
Крук подчеркнул, что ГСЧС проведет дополнительные инструктажи с должностными лицами больниц по соблюдению требований пожарной безопасности и практических отработок действий дежурного персонала при пожаре.
Напомним, ранее стало известно, что вероятная причина пожара в Косовской центральной районной больнице – грубое нарушение правил противопожарной безопасности.
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