На Донбассе с начала суток "тишина" — боевики празднуют

В вечерней сводке в четверг, 30 декабря, сообщается, что ни один военнослужащий ВСУ не пострадал.

| Автор: Шароди Диана

ВСУ не зафиксировали ни одного обстрела от НВФ за последние сутки / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Обстрелов в течение последних суток не было. К счастью, пострадавших также не фиксируется.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Известно, что на протяжении последнего дня российские наемники и незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь по позициям ВСУ.

В штабе ООС добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Кроме того, в штабе ООС сообщили, что в канун новогодних и рождественских праздников командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте также: Боевики трижды обстреляли ВСУ на протяжении суток — штаб

Напомним, за предыдущие сутки, 29 декабря, боевики 4 раза за сутки нарушили "тишину" на Донбассе. У Трехизбенки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новолуганского наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. А возле Новоселовки – из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.