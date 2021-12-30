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На Донбассе с начала суток "тишина" — боевики празднуют
Обстрелов в течение последних суток не было. К счастью, пострадавших также не фиксируется.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Известно, что на протяжении последнего дня российские наемники и незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь по позициям ВСУ.
В штабе ООС добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Кроме того, в штабе ООС сообщили, что в канун новогодних и рождественских праздников командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил.
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Напомним, за предыдущие сутки, 29 декабря, боевики 4 раза за сутки нарушили "тишину" на Донбассе. У Трехизбенки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новолуганского наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. А возле Новоселовки – из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.