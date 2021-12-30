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Из-за пожара на Прикарпатье медиков дополнительно обучат работе с кислородом
В украинских больницах проведут учения по работе с кислородом. Такое решение было принято в связи с тем, что недавно в Ивано-Франковской области произошел пожар.
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Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида, пишет пресс-центр Минздрава.
Чиновник убежден, что нужно сделать все возможное для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в украинских больницах.
“Трагедия в Ивано-Франковской области стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такого не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников присоединяться к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить правила противопожарной безопасности",
— комментирует Александр Комарида.
Напомним, 28 декабря в Ивано-Франковской области произошел пожар в Косовской центральной районной больнице. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один умер из-за COVID. В причина пожара — грубое нарушение правил противопожарной безопасности. Якобы один из медработников поставил свечку за пациента, умершего от коронавируса. Свечку поставили в комнате с кислородными аппаратами и высокой концентрацией кислорода.