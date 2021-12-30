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Украину ждет новая COVID-волна - Данилов

Новую волну заболеваний коронавирусной инфекции избежать украинцам не удастся. Секретарь СНБО призвал вакцинироваться.
Украину ждет новая COVID-волна - Данилов

Украину не минует новая вспышка заболевания коронавирусом, вызванная распространением COVID-штамма Омикрон. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Он уточнил, что новая волна ожидается уже в феврале 2022 года, согласно прогнозам Минздрава.

"Нам надо этот вопрос (вакцинации, - ред.) максимально распространять. К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале, мы можем иметь Омикрон у себя в довольно больших объемах. Поэтому нам надо вакцинироваться", - сказал Данилов.

 

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