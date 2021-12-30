СНБО рассматривал вопрос санкций против строителей Крымского моста

Рассматривается введение санкций против граждан и компаний, которые участвовали в возведении моста на Крымском полуострове.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение по введению санкций против граждан и компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Денис Шмыгаль внес предложение по введению санкций и других мер в отношении тех людей, которые на территории аннексированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерные поступки против судопроизводства, и наших сограждан в Крыму, а также иностранцев и компаний, в частности тех, кто принимал участие в строительстве Керченского моста", - сказал Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении одного физического лица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.

Тем временем глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему не введены санкции против Северного потока-2.