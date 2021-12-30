Эстония планирует поставить Украине Javelin и гаубицы

Эстония готова значительно увеличить поддержку Украины в связи с концентрацией российских войск у украинских границ.

Министерство обороны Эстонии рассматривает возможность предоставления Украине противотанкового вооружения, ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Однако сначала следует получить разрешение от США, Финляндии и Германии, пишет ERR.

Поскольку Россия нарастила войска у границ с Украиной, Эстония готова значительно увеличить поддержку нашей стране.

"В принципе, Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью", - заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

По его словам, перед тем, как передать ракеты Javelin, нужно получить разрешение от их производителя - Соединенных Штатов.

"В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и это процесс мы уже начали с этими странами", - сказал Куймет.