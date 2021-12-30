СНБО не ожидает большого вторжения РФ в Украину

Нет угрозы открытого нападения России на Украину - РФ считает главной задачей дестабилизацию внутренней ситуации в Украине, сказал Данилов.

Сегодня нет угрозы открытого нападения России на Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента в четверг, 30 декабря.

"Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за рубежом, то мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных, но мы все отслеживаем и осознаем, что там происходит. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить", - сказал Данилов.

Он добавил, что первоочередной задачей России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине.

"В случае внутренней дестабилизации РФ может воспользоваться этой возможностью. Мы должны этого не допустить", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО призвал украинцев спокойно отдыхать на зимние праздники, так как специалисты не прогнозируют вторжения России в Украину - для полномасштабного вторжения, России нужно сначала подготовиться и потратить на это большое количество времени.

"Что касается января, февраля, марта... Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не может делать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить... Отдыхайте спокойно, празднуйте", - подытожил Данилов.

Напомним, Путин не смог дать гарантий ненападения России на Украину. Он заявил, что действия РФ будут зависеть от безусловного обеспечения ее безопасности.

Перед этим МИД России опубликовал проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.