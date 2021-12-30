Данилов назвал сроки внесения в реестр первых олигархов

Первые олигархи будут определены на заседании СНБО, которое пройдет в конце мая следующего года, уточнил Данилов.

Первых олигархов внесут в соответствующий реестр весной 2022 года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря.

Он подчеркнул, что "первых олигархов определят" на заседании СНБО, которое пройдет 20 или 21 мая.

Напомним, Рада приняла законопроект об олигархах 23 сентября. Президент Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации 5 ноября. Отмечается, что антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины. Устанавливаются критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями. Позже Минюст назвал сроки начала регистрации олигархов. Олигархи должны или получить официальный статус олигарха, или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов.