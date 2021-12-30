Украина рассматривает синхронизацию санкций со странами-союзниками

Украина намерена вводить санкции против украинцев, если они попали под санкции со стороны иностранных партнеров страны.

СНБО рассмотрел вопрос синхронизации санкций с иностранными партнерами Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря.

Украина намерена вводить санкции против украинцев, если они попали под санкции со стороны иностранных партнеров страны.

"Есть вопрос возможности синхронизации санкций с партнерами нашими в случае введения санкций против граждан Украины, чтобы мы так же сотрудничали по этому вопросу", - сказал Данилов.

Напомним, что СНБО рассматривал вопрос санкций против строителей Крымского моста. Рассматривается введение санкций против граждан и компаний, которые участвовали в возведении моста на Крымском полуострове.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, владеющих украинскими ТВ-каналами. Эти компании владеют телеканалами ZIK, NewsOne, 112 Украина, Первый независимый и UkrLive.