Стало известно, против кого ввели новые санкции на заседании СНБО

В санкционный список внесены 76 физических и 24 юридических лица. Они нанесли "ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа".

Новые санкции на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были применены к строителям Крымского моста, гражданам, занимающимся незаконным судопроизводством в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь с территорией РФ и нанесения ущерба национальному культурному наследию на территории Севастополя", - говорится в сообщении.

Также в санкционный список внесены 18 граждан, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на полуострове.

Санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ в Крыму, "наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа".