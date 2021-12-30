Жительница Павлограда простила своего насильника

Женщина обратилась в суд с ходатайством о закрытии уголовного производства, отказавшись от обвинения.

Житель города Павлоград, изнасиловавший летом на улице женщину, освобожден от уголовной ответственности. У пострадавшей к насильнику претензий нет. Об этом сообщает местное издание Бегемот со ссылкой на решение суда.

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Известно, что 21 июня ночью дорожный рабочий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с женщиной у одного из городских кафе. Он предложил новой знакомой вступить с ним в интимную связь, но та отказалась.

Это разозлило павлоградца и он изнасиловал женщину. Жертва пошла в полицию.

Насильник был задержан на следующий день. До вынесения решения суда он находился под ночным домашним арестом.

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Однако женщина обратилась в суд с ходатайством о закрытии уголовного производства, отказавшись от обвинения. В итоге суд мужчину от уголовной ответственности освободил.