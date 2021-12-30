Бустерную вакцинацию рекомендовали украинцам старше 60 лет

Третью дозу вакцины от коронавируса будут вводить спустя шесть месяцев после завершения иммунизации.

В Украине бустерную вакцинацию рекомендовали людям старше 60 лет. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Суспільне в четверг, 30 декабря.

"На прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопросы более широкого использования бустерной дозы и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, более 60 лет", - сказал Кузин.

Он добавил, что бустерную дозу от коронавируса будут вводить через шесть месяцев после завершения базового курса вакцинации.

"Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", - подытожил Кузин.

Напомним, что ранее в Украине выявили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Киеве. А в Черниговской области не подтвердили ни одного нового случая заражения.

Также сообщалось, что темпы COVID-вакцинации снова снижаются. С начала вакцинальной кампании привито 14,6 млн человек, из них получили две дозы - 13,6 млн.