СНБО возьмет под контроль закупки угля

Вопрос о проверке закупки угля для ТЭС находится на контроле у президента и аппарата СНБО.

Аппарат СНБО будет контролировать вопрос закупки угля для украинских теплоэлектростанций. Сейчас ситуация со снабжением угля контролируемая. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы сегодня не видим, что должны быть те или иные проблемы, но уголь нужно закупать, и сегодня было соответствующее поручение, чтобы аппарат Совета нацбезопасности и обороны взял под контроль закупку угля, которая происходит для наших ТЭС", - сказал он на брифинге.

Данилов добавил, что этот вопрос находится на контроле у главы государства и аппарата СНБО.

Напомним двумя днями ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что запасы угля приближаются к требованиям. Он добавил, что всего в ноябре-декабре в Украину прибыло более 1 млн тонн импортного угля.

А накануне в Украину прибыло четвертое судно с углем для Центрэнерго. За месяц для государственных ТЭС морским путем поставили около 300 тысяч тонн угля. В январе ожидается еще два судна.