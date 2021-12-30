В Ялте в жилом доме произошел взрыв

Пострадали женщина и ребенок, которых с ожогами доставили в больницу. С огнем боролись более сотни сотрудников МЧС.

В Ялте в жилом доме на улице Таврической произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушились перекрытия и начался пожар. Пострадавших 30-летнюю женщину и девятимесячного ребенка госпитализировали с ожогами первой степени, пишет ТАСС.

Из дома были эвакуированы 20 человек, которых обещали расселить в пункте временного размещения в пансионате.

"Общая площадь пожара составила 250 кв. м. Локализация пожара: 14:30. Ликвидация: 16:32", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что с огнем боролись более 100 человек и 28 единиц техники.

Как сообщает местное издание Ялта 24, хозяйка квартиры включила плиту, чтобы приготовить еду детям, закурила и произошел взрыв.