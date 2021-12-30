В Украине повысят зарплаты военным

В стране намерены усовершенствовать систему зарплат военным с учетом опыта ведущих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим. Кроме того, правительству поручено усовершенствовать систему денежного довольствия военных с учетом мирового опыта. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает Офис президента.

"Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года", - сказано в документе.

Кроме того, Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести в Верховную раду законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Напомним, Кабмин отложил реализацию постановления о повышении зарплат учителей до четырех прожиточных минимумов.