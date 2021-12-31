В Херсоне подорожает проезд в общественном транспорте

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте в Херсоне менялись в августе 2021 года.

В Херсоне планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. новые тарифы планируют ввести с началом следующего года. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает издание Мост.

Соответствующее предложение уже обговорили на общественных слушаниях в горсовете.

В частности, депутат горсовета Херсона и советник мэра Андрей Ткаченко предложил установить единую цену для проезда в маршрутном такси на уровне 8 гривен.

Однако мэр города Игорь Колыхаев заявил о необходимости ввести тариф для "длинных маршрутов" - до 10 гривен, для "коротких" - 8 гривен.

При этом градоначальник планирует повысить тарифы для автобусов, работающих на пригородных маршрутах до 15 гривен.

Напомним, в начале следующего года в Запорожье и Черновцах планируют повысить тарифы на проезд.