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В Мелитополе подросток на улице наткнулся на железный штырь
Спасателям пришлось срезать часть металлической конструкции, в которой застряла рука потерпевшего.
В Мелитополе подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре и во время падения наткнулся рукой на металлический забор. Острый штырь конструкции пробил молодому человеку руку. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщают в пресс-службе ГСЧС.
"Пострадавший пытался восстановить равновесие, схватившись за металлический прут ограды и с размаху проткнул ладонь шестом, который имеет заостренную форму", - пояснили спасатели.
Спасатели, которые приехали на место вызова, срезали часть забора, в которой застряла рука потерпевшего и передали подростка врачам скорой помощи.Напомним, во Львове посыпали скользкие дорожки кофейной гущей.
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