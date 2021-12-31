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В Мелитополе подросток на улице наткнулся на железный штырь

Спасателям пришлось срезать часть металлической конструкции, в которой застряла рука потерпевшего.
В Мелитополе подросток на улице наткнулся на железный штырь

В Мелитополе подросток в результате гололеда поскользнулся на тротуаре и во время падения наткнулся рукой на металлический забор. Острый штырь конструкции пробил молодому человеку руку. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

"Пострадавший пытался восстановить равновесие, схватившись за металлический прут ограды и с размаху проткнул ладонь шестом, который имеет заостренную форму", - пояснили спасатели. 

Спасатели, которые приехали на место вызова, срезали часть забора, в которой застряла рука потерпевшего и передали подростка врачам скорой помощи.

 Напомним,  во Львове посыпали скользкие дорожки кофейной гущей. 

 

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