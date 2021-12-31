На Прикарпатье из зала суда сбежал мошенник

Подозреваемый сбежал из здания суда Ивано-Франковска после продления ему меры пресечения.

Из помещения Ивано-Франковского городского суда сбежал 37-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Об этом в четверг, 30 декабря сообщают в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

"Подозреваемый сбежал из здания суда после продления ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы установить местонахождение беглеца и задержать его", - говорится в сообщении.

По факту бегства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса. Продолжается розыск беглеца.

В полиции опубликовали его фото и просят всех, кому известно его местонахождение, обратиться к правоохранителям.

По информации местного издания "Курс", из суда из-под стражи скрылся 37-летний житель Червонограда Денис Сазоненко.

Ранее его дважды судили за мошенничество, когда он выманивал у людей деньги, сообщая им по телефону о родственниках, совершивших ДТП. Мошенник представлялся либо сотрудником полиции, который может "решить вопрос" за определенную сумму, либо родственником, которому срочно нужны деньги.

Напомним, в здании Заводского районного суда в Николаеве угрожал взорвать себя мужчина.

Ранее сообщалось, что житель города Павлоград, изнасиловавший летом на улице женщину, освобожден от уголовной ответственности. У пострадавшей к насильнику претензий нет.