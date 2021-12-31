Россия обустроит новый полигон для десантников в Крыму

Несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, отметили в Минобороны РФ.

Российские военные планируют оборудовать для учений десантников новый полигон в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 31 декабря.

"Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", – говорится в сообщении.

Всего в 2022 году планируется провести около 100 мероприятий подготовки органов управления, командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ РФ.

"Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях", – добавили в военном ведомстве.

Ранее на этой неделе стало известно, что Россия завершила формирование нового десантного полка в Крыму с пунктом постоянного базирования в Феодосии. Он вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.

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