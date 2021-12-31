В ООС три обстрела за сутки: Боевики применили артиллерию

Оккупанты использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

За прошедшие сутки, 30 декабря, на Донбассе зафиксировали три обстрела. О том, где велась стрельба, сообщает пресс-служба ООС.

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Так, около Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь. Они применяли запрещенные минометы 82-го калибра, а также артиллерию 122-го калибра.

В это же время в районе Крымского боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм.

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Отмечается, что потерь среди личного состава ВСУ нет. На действия противника военные отвечали подавляющим огнем, заставив его соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что не ожидает большого вторжения России в Украину на новогодние праздники.

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