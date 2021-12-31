Известны мотивы мужчины, бросившего "коктейль Молотова" в консульство РФ

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Мужчина, бросивший 24 декабря "коктейль Молотова" в Генеральное консульство РФ во Львове, не имеет отношения к каким-либо общественным движениям. Он из временно оккупированной Горловки, а мотивы были, возможно, личные, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Наши все службы очень быстро отработали событие во Львове. Человек, который это делал, не имеет никакого отношения ни к какому движению. Это человек с оккупированных территорий, непосредственно – из города Горловки. Он задержан, с ним работают", - сказал Данилов.

По его словам, мотивы у мужчины, бросившего "коктейль Молотова" в Генеральное консульство РФ во Львове, возможно, были личными.

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Напомним, 24 декабря в консульство РФ во Львове бросили "коктейль Молотова". Зажигательная смесь попала в ограждение российского дипломатического представительства, никто не пострадал. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

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