31 декабря погода будет опасной, – спасатели

В ряде областей туман и гололедица, потому ожидается ухудшение движения транспорта.

31 декабря, в пятницу, погодные условия в Украине будут ухудшаться. Из-за этого была объявлена опасность. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

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Так, 31 декабря на дорогах будет гололедица. А ночью и утром на востоке и западе ожидается туман. Видимость составит 200-500 м.

На севере и в центре Украины местами гололед, в связи с чем был объявлен I, желтый, уровень опасности. В это же время в Киеве и Киевской области в пятницу ночью и утром гололедица, местами гололед. Был объявлен тоже I, желтый, уровень опасности.

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"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – сказано в сообщении.

Кроме того, 31 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность, отметили в ГСЧС. Из-за этого объявлен 3 уровень опасности.

Напомним, ранее был опубликован подробный прогноз погоды на 31 декабря и 1 января.

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