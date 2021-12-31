Кремль пригрозил Украине в случае "военных провокаций"

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кремль пообещал дать "адекватный ответ" на "любые военные провокации Киева против Донбасса". Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают сегодня, 31 декабря, российские СМИ.

"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", - заявил Лавров.

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По его словам, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей. А Украина якобы "воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции".

Напомним, осенью 2021 года Россия вновь сконцентрировала возле украинской границы большие группировки своих войск, как и в апреле. При этом Кремль утверждает, что не собирается нападать на Украину и что он имеет полное право распоряжаться своими войсками на своей территории так, как посчитает нужным.

Между тем, по данным американской разведки, Россия не исключает полномасштабное нападение на Украину.

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Напомним, ранее украинский министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое вторжение России в Украину закончиться для российских войск кровавой резней.

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