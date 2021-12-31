Какой должна быть "новогодняя погода": Синоптики развеяли мифы

Мороз и снег – вовсе не норма для 1 января в Украине

Снег и мороз на Новый год бывает редко / depositphotos.com

Морозная и снежная погода на Новый год – это стереотип, а не климатическая норма для Украины. К такому выводу пришли в украинском гидрометцентре, проанализировав новогоднюю погоду за последние 15 лет.

Читайте также: Погода в Украине в январе — прогноз Укргидрометцентра

"Новый Год для большинства из нас ассоциируется со снегом и морозом – классической зимней погодой, поэтому мы иногда немного расстраиваемся, услышав о "возможных дождях в новогоднюю ночь. Но, как показывают многолетние данные – в последние два десятилетия "снежные" новогодние праздники наблюдались далеко не каждый год", - говорят метеорологи.

Так, согласно данным статистики в период с 2005 по 2020 год снежный покров в столице на Новый год наблюдался только 8 раз. Больше всего снега выпало к 1 января в 2010 и 2013 годах – около 27-29 см.

Температурный график на 1 января тоже нельзя назвать новогодним, ведь на нем преобладают плюсовые температуры. Так, в период 2005-2020 гг. отрицательные дневные температуры отмечались только в пяти случаях.

facebook.com/UkrHMC

facebook.com/UkrHMC

Читайте также: В Украине произошло землетрясение: карта

Самым холодным было 1 января 2016 года – тогда дневной максимум составил –10°С. А самым теплым белы первый день 2013 года, когда дневная температура достигла +6°С.

Прогноз синоптиков на 1 января 2022 года тоже не сулит "классической новогодней погоды". Завтра в столице ожидают плюсовую температуру.

Напомним, ранее мы более детально писали, какой прогноз синоптики дали на Новый год. В ряде регионов будут наблюдаться осадки в виде снега, мокрого снега и дождей.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.