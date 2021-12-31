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Украинские военные в 2022 году пройдут обучение в 13 странах
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал проведение обучения для кадрового обеспечения ВСУ в 2022 году. Сообщается, что украинские военные пройдут обучение в 13 странах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на указ, который подписал Резников.
Указ информирует о том, что в 2022 году предусмотрена отправка 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран.
Отбор кандидатов на отправку на обучение будет проходить до января следующего года.
"Наш основной потенциал - это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных "вузах" и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии",
— рассказал Резников.
Министр обороны говорит, что такие командировки для повышения квалификации украинских военных помогут улучшить обороноспособность ВСУ и повысить военный потенциал в целом.
Напомним, Кремль пригрозил Украине в случае "военных провокаций". Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.