Зеленский подписал новое положение о прохождении службы в СВР

Положение определяет порядок прохождения военной службы сержантами, старшинами и офицерами Службы внешней разведки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №690/2021, которым утвердил Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки. Об этом свидетельствуют данные сайта Офиса президента.

Это Положение определяет порядок прохождения военной службы сержантами, старшинами и офицерами Службы внешней разведки Украины, исполнения воинского долга в запасе и особенности прохождения военной службы в особый период.

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Кроме того, Положение применяется к отношениям, возникающим в связи с прохождением в СВР лицами офицерского состава кадровой военной службы до их перехода в установленном порядке на военную службу по контракту или увольнения с военной службы.

Комплектование СВР происходит путем принятия граждан Украины в добровольном порядке на военную службу по контракту и призыва граждан Украины на военную службу.

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Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований разоблачили полковника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Офицер вывозил боеприпасы из зоны ООС.

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