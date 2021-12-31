Добровольно и онлайн: в Украине доработают воинский учет для женщин

В последнее время в Украине активно обсуждают процесс организации воинского учета для женщин.

| Автор: Шароди Диана

Учитывая то, что "женский" военный учет вызывает очень много вопросов, поскольку ранее подобной практики в стране не было, то сейчас Министерство обороны Украины изменит правила воинского учета для женщин. Например, могут отменить штрафы.

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Об этом Минобороны сообщил в комментарии изданию РБК-Украина.

Сообщается, что профильное министерство планирует провести глубокий анализ вероятных осложнений и негативных последствий работы действующей системы постановки на воинский учет.

Кроме того, список специальностей и/или профессий, родственных специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет, пересмотрят с учетом реальных потребностей в доукомплектовании подчиненных организационных структур. Результаты пересмотра будут известны уже 6 января.

Кроме того, в Украине хотят отменить штрафы женщинам, из-за несвоевременной подачи документов и постановки на воинский учет.

Напомним, ранее на сайте ВРУ опубликовали проект закона о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Некоторые депутаты предлагают сделать постановку на военный учет для женщин добровольной.