В Одессе нашли крупную партию контрабанды из Сингапура

В контейнере вместо кухонных товаров было более 600 тысяч пачек сигарет.

Сегодня, 31 декабря, в Одесском порту в ходе досмотра прибывшего из Сингапура контейнера правоохранители обнаружили контрабанду в виде более 600 тысяч пачек сигарет. Стоимость контрабандного товара составляет более 8 млн гривен, сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что правоохранители во время досмотра груза из Сингапура обнаружили несоответствие.

В сопроводительных документах указывалось, что в контейнере находятся якобы кухонные товары. На самом деле в контейнеры было большое количество сигарет - более 600 тысяч пачек. По предварительной оценке их стоимость – более 8 млн гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Напомним, ранее стало известно, что из Украины пытались тайно вывезти партию одного из самых дорогих металлов в мире – осмия. Цена его одного грамма составляет 200 тысяч долларов.

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