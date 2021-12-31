СНБО решил проверить поставки оружия и продуктов в армию с 2017 года

Правительство проверит, что и в каких объёмах получали войска за последние 5 лет

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров создать межведомственную рабочую группу, которая проверит поставки основных видов вооружений, техники и продовольствия в Вооруженные силы Украины в период с 2017-го по 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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"По инициативе президента Украины было проголосовано несколько протокольных поручений, в частности... поручить правительству создание межведомственной рабочей группы по проверке поставок с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года (за последние пять лет) основных видов вооружения, военной техники и продовольствия", – сказано в сообщении.

Кроме того на вчерашнем заседании СНБО Кабмину дали еще несколько поручений – касательно обеспечения военнослужащих и ветеранов жильем, а также о выравнивании заработных плат военнослужащих в течение ближайшего месяца.

Напомним, украинские военные в 2022 году пройдут обучение в 13 странах. Украинские военные будут повышать уровень своей квалификации в следующем году.

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