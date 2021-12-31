Украина будет защищаться от РФ, даже если Запад пошатнется, - МИД

Кулеба уверен в решимости украинцев продолжать борьбу, даже если запад выберет умиротворение РФ

Украина продолжит защищать себя от российской агрессии, даже если Запад прекратит нас поддерживать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

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"Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", - написал министр.

Кулеба также отметил, что Украина уже восемь лет защищается от агрессии РФ, и делает это, несмотря на то, что не является членом НАТО.

Напомним, в МИД объяснили поведение РФ "стратегией безумца". Россия пытается показать Западу, что с ней лучше действовать "по-хорошему", считают в МИД.

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