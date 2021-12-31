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Украина будет защищаться от РФ, даже если Запад пошатнется, - МИД
Украина продолжит защищать себя от российской агрессии, даже если Запад прекратит нас поддерживать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.
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"Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", - написал министр.
Кулеба также отметил, что Украина уже восемь лет защищается от агрессии РФ, и делает это, несмотря на то, что не является членом НАТО.
Напомним, в МИД объяснили поведение РФ "стратегией безумца". Россия пытается показать Западу, что с ней лучше действовать "по-хорошему", считают в МИД.
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