Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ у Травневого

Противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов - бойцы ВСУ не пострадали.

Сепаратисты один раз нарушили "тишину" на Донбассе - обошлось без потерь у ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 31 декабря.

Неподалеку от Травневого в Донецкой области зафиксировали обстрел со стороны сепаратистов. Враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Благодаря усилиям военных рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Накануне против ВСУ на Донбассе применили артиллерию. Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

Днем ранее на Донбассе зафиксировали четыре обстрела, был ранен боец ВСУ. Противник применял гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.