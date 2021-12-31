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Воины ООС поздравили украинцев с праздниками
Военные операции Объединенных сил пожелали всем украинцам счастья, здоровья и мирного неба над головой.
Военные операции Объединенных сил записали видеопоздравления украинцам с наступающими праздниками. Видео опубликовано в Facebook на странице прес-службы штаба ООС.
"Воины операции Объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Празднуйте, мы прикроем!", - говорится в подписи к видео.
Военные ВСУ пожелали всем украинцам счастья, здоровья и мирного неба над головой.
Ранее сообщалось, что подразделения сепаратистов за минувшие сутки три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из артиллерии.
Подразделения сепаратистов за 29 декабря четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военнослужащий.
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