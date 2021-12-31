На Львовщине протестующие заблокировали трассу на Киев

Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу, блокируя движение

Во Львовской области около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп в селе Детковцы недалеко от города Броды. Об этом сообщает патрульная полиция региона.

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“На 485 км автодороги Киев-Чоп в селе Дитковцы около 50 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, движение по трассе оказалось полностью заблокированным.

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Правоохранители не указывают причину протеста граждан, но, как пишет издание Zaxid.net, 30 декабря жители села уже перекрывали эту дорогу. Люди требовали не увольнять главу местного Бродовского лесхоза Ореста Онисько.

Напомним, в Киеве под Офисом президента митинговали против сотрудничества с МВФ. Основное требование митингующих — отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.

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