Новый год: ночью небо над Украиной будет охранять тысяча военных

Воздушное пространство над Украиной будут мониторить десятки радиолокационных станций, а прикрывать небо будут С-300, Бук-М1, Су-27 и МиГ-29.

Более тысячи военнослужащих Воздушных Сил ВСУ будут нести боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Армияинформ в пятницу, 31 декабря.

В новогоднюю ночь воздушное пространство над Украиной будут мониторить десятки радиолокационных станций, прикрывать небо зенитные ракетные дивизионы С-300, Бук-М1 и очередные звенья Су-27 и МиГ-29.

Отмечается, что военнослужащих дежурных сил Командования ВВС, которые будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь, поздравили с наступающим 2022 годом и вручили сладкие подарки.

Напомним, что ранее в США описали сценарии возможной атаки РФ на Украину. Последствия нападения на украинскую территорию будут "разрушительными" для украинских ВС, считают эксперты.