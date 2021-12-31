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Украина докупила лекарство от COVID-19
ГП Медзакупки по заказу Минздрава провело дозакупку препарата Тоцилизумаб, использующегося для помощи COVID-больным. Об этом сообщает пресс-служба Медзакупки в пятницу, 31 декабря.
Накануне предприятие подписало соглашение со швейцарской компанией-производителем препарата на дозакупку:
- 2300 флаконов дозировкой 200 мг / 10 мл за 21,3 млн гривен. Цена за единицу - 9259 гривен;
- 840 флаконов дозировкой 80 мл / 4 мл за 3,06 млн гривен. Цена за единицу - 3650 гривен.
Таким образом общая стоимость товара составила 24,36 млн гривен. Поставка препарата должна состояться до 1 марта 2022 года.
Напомним, что ранее в Украине прирост COVID-случаев превысил 7 тысяч. Среди лидеров по росту заболеваемости коронавирусом Киев, Одесская, Львовская и Полтавская области.
Также сообщалось, что COVID-прививки получили еще 100 тысяч украинцев. В Украине уже 44,1% взрослого населения страны получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.