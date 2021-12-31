Зеленский обсудил сотрудничество с представителем правящей династии Катара

Владимир Зеленский отметил активизацию двусторонних отношений между Украиной и Катаром, в том числе имеющийся потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве.

Президент Владимир Зеленский встретился с катарской делегацией во главе с представителем правящей в Катаре династии шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани. Об этом сообщает Офис президента в пятницу, 31 декабря.

Зеленский отметил, что визит катарской делегации является свидетельством практической реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров с Эмиром Государства Катар.

Также Зеленский отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли.

"Важно, что уже есть первые результаты такой работы - подписание соответствующих меморандумов", - сказал Зеленский.

Президент напомнил и об активизации двусторонних отношений между странами, в том числе имеющийся потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве. Ее подтверждением стало увеличение показателей украинского экспорта в Катар на 75%.

Как подчеркнул Зеленский, Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе и отметил готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки высококачественной аграрной продукции.

Наконец, стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, агропромышленного, туристического и гостиничного комплексов.