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Зеленский обсудил сотрудничество с представителем правящей династии Катара
Президент Владимир Зеленский встретился с катарской делегацией во главе с представителем правящей в Катаре династии шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани. Об этом сообщает Офис президента в пятницу, 31 декабря.
Зеленский отметил, что визит катарской делегации является свидетельством практической реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров с Эмиром Государства Катар.
Также Зеленский отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли.
"Важно, что уже есть первые результаты такой работы - подписание соответствующих меморандумов", - сказал Зеленский.
Президент напомнил и об активизации двусторонних отношений между странами, в том числе имеющийся потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве. Ее подтверждением стало увеличение показателей украинского экспорта в Катар на 75%.
Как подчеркнул Зеленский, Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе и отметил готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки высококачественной аграрной продукции.
Наконец, стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, агропромышленного, туристического и гостиничного комплексов.