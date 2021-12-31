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Зеленский назначил директора ГБР

Новым директором Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев, до этого исполняющий обязанности руководителя.
Зеленский назначил директора ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева директором бюро. Соответствующий указ №691/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком пять лет", - сообщается в документе.

43-летний Сухачев исполнял обязанности директора ГБР с сентября 2020 года. До этого он был заместителем руководителя данного ведомства.

Новый глава ГБР закончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове, имеет степень доктора юридических наук. С 2000-го работал в органах госбезопасности, в 2017-2019 был замначальника департамента в Генпрокуратуре, в 2019-2020 годах служил в Службе внешней разведки.

Напомним, конкурс на должность директора ГБР был объявлен в августе 2021 года.

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