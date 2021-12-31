Под Одессой умер отравившийся алкоголем военный - соцсети

Один из отравившихся умер, захлебнувшись своей рвотой. Ему было 23 года. Правоохранители инцидент не комментируют.

В Одесской области некачественным алкоголем отравились двое военнослужащих. Один скончался, второго доставили в больницу. Об этом сообщается в одном из местных Telegram-каналов.

Происшествие случилось в поселке Радостное Беляевского района в четверг, 30 декабря.

23-летний военнослужащий скончался, захлебнувшись рвотными массами. Его 29-летний товарищ был госпитализирован.

В полиции случившееся пока не комментируют.

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