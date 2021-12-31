Во Вроцлаве уже в январе полноценно заработает украинское Генконсульство

Чтобы полностью укомплектовать штат, несколько украинских консулов переведут во Вроцлав из Варшавы и Кракова.

Во Вроцлаве, Польша, уже до конца января 2022 года полноценно заработает новое Генконсульство Украины. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Укринформу в пятницу, 31 декабря.

В октябре 2021 года было подписано соглашение об аренде помещения для размещения украинского Генконсульства во Вроцлаве, а уже с 8 декабря осуществляется работа по обеспечению консульского сопровождения резонансных дел по защите прав граждан в пределах определенного консульского округа.

Дещица добавил, что есть еще ряд технических вопросов, требующих решения, в частности обеспечения компьютерным оборудованием, соответствующим программированию для выдачи документов. Также нужно передать во Вроцлав необходимую документацию из консульского отдела в Варшаве и генконсульства в Кракове.

"Несколько наших консулов ​​будут переведены во Вроцлав из Варшавы и Кракова. Полноценно с укомплектованным штатом консульство во Вроцлаве должно заработать до конца января 2022 года", - пояснил дипломат.

Кроме того, ведется работа по восстановлению в следующем году почетных консульских учреждений в Любушском и Великопольском воеводствах на западе РП.

"Мы хотим, чтобы, несмотря на открытие Генконсульства во Вроцлаве, в этом консульском округе также функционировали и почетные консульства", - подчеркнул Дещица.

Напомним, что Польша может построить забор на границе с Украиной. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский не исключает строительство забора на границе с Украиной.