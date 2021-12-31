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Зеленский подтвердил телефонный разговор с Байденом

Собеседники намерены скоординировать совместные действия "ради мира в Украине и безопасности в Европе".
Зеленский подтвердил телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом запланирован на воскресенье, 2 января. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом", - написал он в соцсети.

Зеленский добавил, что стороны планируют скоординировать совместные действия "ради мира в Украине и безопасности в Европе".

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, Байден позвонит Зеленскому 2 января. Американский президент намерен подтвердить поддержку суверенитета Украины.

Добавим, что до этого 30 декабря, Байден созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. 

 

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