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"Слава Украине!": посольство США поздравило украинцев с Новым годом

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину перед угрозой для ее суверенности, отметила Кристина Квин.
"Слава Украине!": посольство США поздравило украинцев с Новым годом

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравило граждан Украины с наступающими праздниками и заявило о тесном сотрудничестве и углублении отношений между США и Украиной.

"Поздравляем с Новым годом наших украинских друзей... В 2021 году пришла новая администрация США во главе с президентом Джозефом Байденом. За последние 12 месяцев Байден и госсекретарь Энтони Блинкен возглавили процесс углубления отношений между Украиной и США и возобновили наше стратегическое партнерство… США продолжают поддерживать Украину перед угрозой для ее суверенности … Двигаемся в 2022 год! Слава Украине!", - сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Напомним, что новый канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил об Украине в первом новогоднем поздравлении. Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал немецкий канцлер. Комментируя опасения, что Россия может напасть на Украину, Шольц сказал: "Незыблемость границ является ценным активом – и не подлежит обсуждению".

Также украинцев поздравили с праздниками воины ООС. "Празднуйте, мы прикроем!", - говорится в подписи к видео.
 

 

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