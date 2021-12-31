Президент Украины и первая леди опубликовали трогательное фото

В подписи к снимку чета Зеленских пожелала соотечественникам здоровья, возможностей, уверенности, любви и добра.

В канун Нового года президент Владимир Зеленский и его супруга Елена в Instagram обнародовали совместное фото и пожелали украинцам отличного 2022 года.

Так, на снимке первая леди нежно обнимает супруга сзади за плечи. Он же накрыл ладонями ее руки.

В подписи к фото чета Зеленских пожелала соотечественникам здоровья, возможностей, уверенности, любви и добра.

"В новом, 2022, искренне желаем: близких - рядом, здоровье - каждому, возможностей - без границ, уверенности - каждый день, любви - в каждое сердце, добра - всем! Пусть это будет отличный год!" - говорится в сообщении.

Ранее военные в зоне ООС поздравили украинцев с Новым годом словами "Празднуйте, мы прикроем!".

Также посольство Соединенных Штатов Америки поздравило граждан Украины с наступающими праздниками.