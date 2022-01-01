Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Президент в своем обращении выразил сожаление, что война на востоке Украины еще не окончена, назвав это своей главной целью.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Новым 2022 годом. Рекордное по продолжительности видеообращение в ночь на субботу, 1 января, транслировали пресс-служба главы государства и украинские телеканалы.

Зеленский назвал 2021 год особенным, поскольку Украина праздновала 30-летие своей независимости, и заявил, что говорить будет "не о том, что было сделано, а о тех, кто сделал".

"Строят, творят и защищают Украину чрезвычайные люди. Не сомневаюсь, вместе с вами мы сделаем следующий год еще лучше", - сказал президент.

При этом Зеленский упомянул медиков, учителей, спасателей, спортсменов, а также военных, которые защищали и защищают нашу страну в зоне ООС: "Те, кто защищает Украину. С 2014 года и по сей день. Сохраняя верность присяге, по долгу службы. И чувствуя зов сердца, добровольно. Защитники и защитницы Украины. Герои Украины, восемь лет защищающие наши границы, защищают их на суше, в воде, в воздухе, на передовой, в тылу врага, через снайперский прицел, представители разных родов войск и единого казацкого рода"

Напомнил украинский лидер и об эвакуации нашими властями украинцев и иностранцев из Афганистана, о прохождении сборной Украины по футболу в четвертьфинал Евро-2020, о первом саммите Крымской платформы, о принятии олигархического закона, о рекордном урожае, о результатах Большого строительства и других важных событиях.

Наконец, президент выразил сожаление, что война на востоке Украины еще не окончена, назвав это своей главной целью.

"К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше! Я уверен в этом! Главное, чтобы все вы, все мы были живы и здоровы. <...> Чтобы соседи в гости к нам - с заливным и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья - и чтобы они были настоящими, готовыми биться за тебя, - не в Твиттере, а рядом.

И чтоб родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе возвращались домой, ведь все мы - одна семья. И Донбасс, и Крым. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте.

И будет так, как должно быть в Украине", - подчеркнул гарант и пообещал, что все сделает, чтобы этого достичь.

Напомним, военные в зоне ООС поздравили украинцев с Новым годом словами "Празднуйте, мы прикроем!".