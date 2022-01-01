Курсирование самого медленного поезда в Украине отменили

Причиной отмены стала поломка состава, поэтому как только поезд отремонтируют, он вернется на маршрут.

Дизель-поезд Черкассы-Умань, который считается самым медленным в Украине, отменен по техническим причинам. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщает Укринформ.

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Как уточнило руководство Черкасского железнодорожного вокзала, причиной отмены стала поломка состава, поэтому как только поезд отремонтируют, он вернется на маршрут. При этом о сроках не говорится.

По данным агентства, упомянутый поезд едет из Черкасс в Умань более шести часов. На обратном пути он преодолевает расстояние в 234 километра за семь часов. В дороге состав делает 35 остановок.

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Напомним, по состоянию на 1 января два региона Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности COVID. Два региона Украины зафиксировали показатели, допустимые при "зеленом" уровне ковид-опасности.