На Закарпатье в частном доме нашли мертвой девушку-подростка

Предварительной причиной смерти правоохранители называют отравление угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В городе Берегово Закарпатской области в пятницу, 31 декабря, в частном доме было обнаружено тело 17-летней девушки без признаков жизни. Об этом информировало местное издание Mukachevo.net со ссылкой на полицейских.

Отмечается, что погибшую нашли днем. Предварительной причиной смерти правоохранители называют отравление угарным газом.

По имеющимся данным, девушка проживала в доме вместе с родителями, однако в день трагедии они отсутствовали. Одноэтажный дом оборудован газовым котлом.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Полтавской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Тела были найдены в их квартире.

До этого в Винницкой области из-за отравления угарным газом погибли четверо детей и двое взрослых.