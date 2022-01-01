Зеленский назначил командующего Сил теробороны

Ведущая роль в организации и выполнении задач теробороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины опытного боевого генерала Юрия Галушкина. Об этом в субботу, 1 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Как указано, с сегодняшнего дня введен в действие закон Украины Об основах национального сопротивления, согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач теробороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

При этом в пресс-службе привели некоторые данные из биографии нового командующего.

Так, с июня 2014 года по январь 2015 года Галушкин исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, а позже, когда они стали отдельным родом войск ВСУ, был назначен заместителем командующего.

С декабря 2019 года генерал проходил службу в должности главного инспектора Минобороны, а с середины 2020-го - заместителя главного инспектора.

Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

Ранее министр обороны Алексей Резников объяснил, что силы территориальной обороны и их структуры формируют военные, а не органы местного самоуправления. В частности, армия ставит задачи, назначает командиров, дает оружие, а городские и сельские головы вносят свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы.