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Зеленский назначил командующего Сил теробороны

Ведущая роль в организации и выполнении задач теробороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.
Зеленский назначил командующего Сил теробороны

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины опытного боевого генерала Юрия Галушкина. Об этом в субботу, 1 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Как указано, с сегодняшнего дня введен в действие закон Украины Об основах национального сопротивления, согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач теробороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

При этом в пресс-службе привели некоторые данные из биографии нового командующего.

Так, с июня 2014 года по январь 2015 года Галушкин исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, а позже, когда они стали отдельным родом войск ВСУ, был назначен заместителем командующего.

С декабря 2019 года генерал проходил службу в должности главного инспектора Минобороны, а с середины 2020-го - заместителя главного инспектора.

Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

Ранее министр обороны Алексей Резников объяснил, что силы территориальной обороны и их структуры формируют военные, а не органы местного самоуправления. В частности, армия ставит задачи, назначает командиров, дает оружие, а городские и сельские головы вносят свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы.

 

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